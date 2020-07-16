Nissan показал стильний кросовер за $7000

Компанія Nissan готує до виходу новий кросовер під назвою Magnite. Це буде найменший та найдоступніший крос японського бренду.

Поки що автовиробник представив лише концепт новинки. Але зовсім скоро цей автомобіль стане серійним, і перш за все він відправиться на індійський ринок.

Nissan Magnite. Фото: autocarindia.com

Nissan Magnite примітний атлетичним дизайном: у нього "зле" оформлення передньої частини, м'язисті арки коліс та короткі звіси. Водночас в обробці зроблений акцент на масивні хромовані вставки. До речі, оптика у нього світлодіодна.

Nissan Magnite. Фото: autocarindia.com

Довжина Nissan Magnite становить близько 4 м – тобто, він менше Juke.

Nissan Magnite. Фото: autocarindia.com

Фото салону нового кросовера виробник поки не показав, але заявив, що модель може буде однією з найбільш містких в класі. Також вона отримає багате оснащення: 8,0-дюймовий сенсорний екран, камера кругового огляду і круїз-контроль. Крім того, можливо, його спорядять ще і клімат-контролем.

Доступний кросовер буде з двома моторами на вибір: 1,0-літровими трициліндровими моторами на 72 к.с. (атмосферний) та 95 к.с. (турбований). Першому до пари йде "механіка" або "робот", другому – варіатор.

Nissan Magnite надійде в продаж в Індії в цьому році, максимум – на початку наступного. За прогнозами Autocar Inida, автомобіль буде коштувати приблизно від 7000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Nissan представив новий кросовер під назвою Ariya.