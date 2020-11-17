Nissan оновив популярну компактну модель Micra

Через 3 роки після дебюту компанія Nissan оновила свою популярну компактну модель Micra.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка буде запропонована в чотирьох комплектаціях: Visia, Acenta, N-Sport і Tekna.

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

У процесі оновлення автомобіль отримав розширений список базових і додаткових опцій. Так, у комплектації Tekna з'явилися повністю світлодіодні фари, 17-дюймові диски оригінального дизайну, система кругового огляду Intelligent Around View Monitor, яка здатна розпізнавати рухомі об'єкти та система моніторингу сліпих зон.

Комплектація N-Sport, яка стає все популярнішою, привертає увагу чорними глянцевими елементами декору і 17-дюймовими чорними легкосплавними дисками. Автомобіль отримав світлодіодні фари головного світла й "противотуманки". У салоні використовується ексклюзивна обробка з алькантари та анатомічні спортивні сидіння.

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

Меломани оцінять аудіосистему преміум класу Bose Personal й динаміки Ultra Nearfield, вбудовані у водійський підголовник. Нова мультимедійна система підтримує програми Apple CarPlay та Android Auto.

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

Для задоволення все більш жорстких екологічних норм компанія Nissan підготувала для оновленої Micra модернізований 1-літровий турбований мотор. Він не тільки відповідає сучасним стандартам Euro 6d-Temp, але й більш економічний, ніж раніше. Зміни дозволили збільшити "полку" крутного моменту, що спричинило зниження кількості перемикань коробки передач і підвищило акустичний комфорт.

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

Починаючи з комплектації Visia, оновлена Micra пропонує кілька просунутих систем безпеки, включаючи Hill Start Assist і Intelligent Ride&Trace Control. У стандартну комплектацію моделі входить пакет безпеки Safety Pack, що вкючає системи автоматичного керування дальнім світлом High Beam Assist, підтримки рядності руху, розпізнавання дорожніх знаків і запобігання зіткнення з функцією розпізнавання пішоходів.

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

Створена спеціально для європейського ринку, Nissan Micra завоювала широку популярність у покупців. З моменту запуску нинішнього покоління в 2017 році більш ніж 230 тисяч європейців стали щасливими володарями цієї моделі. Цікаво, що це перша модель Nissan, виробництво якої організували на заводі компанії Renault у межах партнерських відносин між членами альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

2021 Nissan Micra europe.nissannews.com

Продажі оновленої Micra стартують наприкінці листопада, а ціна починається з позначки 15583 євро.

Як повідомляв раніше, компанія Nissan представила оновлений пікап Navara.