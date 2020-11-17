Nissan оновив популярну компактну модель Micra

Через 3 роки після дебюту компанія Nissan оновила свою популярну компактну модель Micra.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка буде запропонована в чотирьох комплектаціях: Visia, Acenta, N-Sport і Tekna.

У процесі оновлення автомобіль отримав розширений список базових і додаткових опцій. Так, у комплектації Tekna з'явилися повністю світлодіодні фари, 17-дюймові диски оригінального дизайну, система кругового огляду Intelligent Around View Monitor, яка здатна розпізнавати рухомі об'єкти та система моніторингу сліпих зон.

Комплектація N-Sport, яка стає все популярнішою, привертає увагу чорними глянцевими елементами декору і 17-дюймовими чорними легкосплавними дисками. Автомобіль отримав світлодіодні фари головного світла й "противотуманки". У салоні використовується ексклюзивна обробка з алькантари та анатомічні спортивні сидіння.

Меломани оцінять аудіосистему преміум класу Bose Personal й динаміки Ultra Nearfield, вбудовані у водійський підголовник. Нова мультимедійна система підтримує програми Apple CarPlay та Android Auto.

Для задоволення все більш жорстких екологічних норм компанія Nissan підготувала для оновленої Micra модернізований 1-літровий турбований мотор. Він не тільки відповідає сучасним стандартам Euro 6d-Temp, але й більш економічний, ніж раніше. Зміни дозволили збільшити "полку" крутного моменту, що спричинило зниження кількості перемикань коробки передач і підвищило акустичний комфорт.

Починаючи з комплектації Visia, оновлена Micra пропонує кілька просунутих систем безпеки, включаючи Hill Start Assist і Intelligent Ride&Trace Control. У стандартну комплектацію моделі входить пакет безпеки Safety Pack, що вкючає системи автоматичного керування дальнім світлом High Beam Assist, підтримки рядності руху, розпізнавання дорожніх знаків і запобігання зіткнення з функцією розпізнавання пішоходів.

Створена спеціально для європейського ринку, Nissan Micra завоювала широку популярність у покупців. З моменту запуску нинішнього покоління в 2017 році більш ніж 230 тисяч європейців стали щасливими володарями цієї моделі. Цікаво, що це перша модель Nissan, виробництво якої організували на заводі компанії Renault у межах партнерських відносин між членами альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Продажі оновленої Micra стартують наприкінці листопада, а ціна починається з позначки 15583 євро.

Як повідомляв раніше, компанія Nissan представила оновлений пікап Navara.