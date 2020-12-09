Nissan оновив флагманську модель Armada

Компанія Nissan представила флагманський позашляховик Armada з новим дизайном інтер'єру та екстер'єру

Про це повідомляє прес-служба виробника. Флагман модельної гами Nissan отримав новий дизайн передньої частини кузова в стилі техно, включаючи масивний бампер та облицювання радіатора з великим хромованим окладом. На світ автомобіль дивиться великими світлодіодними фарами С-подібної форми, а великі ламелі радіаторної решітки прикрасив новий логотип компанії.

На світ автомобіль дивиться великими світлодіодними фарами С-подібної форми usa.nissannews.com

Ззаду з'явився новий бампер з дифузором, а також нові світлодіодні ліхтарі.

Ззаду з'явився новий бампер з дифузором, а також нова світлодіодні ліхтарі usa.nissannews.com

Автомобіль отримав абсолютно новий дизайн інтер'єру. Цифро-аналогову шкалу приладів доповнили новим великим 7-дюймовим кольоровим екраном бортового комп'ютера.

Цифро-аналогову шкалу приладів доповнили новим великим 7-дюймовим кольоровим екраном бортового комп'ютера usa.nissannews.com

Над торпедою височить новий 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, нижче розташувалися горизонтальні дефлектори вентиляції та блок управління клімат-контролем з звичними кнопками і обертовими рукоятками.

Над торпедою височить новий 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи usa.nissannews.com

На центральному тунель поряд з важелем "автомата" розташувалися два циліндричних контролера – для управління режимами роботи повного приводу та мультимедійної системи, а також два підстаканники. Нове салонне дзеркало позбулося рамки і тепер може повністю використовуватися як екран камери заднього виду.

Нове салонне дзеркало тепер може повністю використовуватися як екран камери заднього виду usa.nissannews.com

У просторому салоні зможуть розміститися до 8 осіб, включаючи водія.

Для перевезення великого багажу сидіння другого і третього ряду можна скласти. В результаті утворюється широка рівна площадка usa.nissannews.com

В якості опції в другому ряду можна встановити замість дивана два індивідуальних крісла та знімну консоль між ними.

В якості опції в другому ряду можна встановити замість дивана два індивідуальних крісла і знімну консоль між ними usa.nissannews.com

Опціонна розважальна система для задніх пасажирів отримала нові 8-дюймові екрани на спинках передніх сидінь.

Опціонна розважальна система для задніх пасажирів отримала нові 8-дюймові екрани на спинках передніх сидінь. usa.nissannews.com

Автомобіль оснащений фірмовим комплексом безпеки Safety Shield 360, в який входять системи автоматичного екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, моніторингу сліпих зон, попередження про виїзд зі смуги, перемикання дальнього світла і контролю за рухомими об'єктами при реверсивному русі.

Покупці зможуть вибирати між заднім або повним приводом із знижуючим рядом usa.nissannews.com

У рух оновлений Nissan Armada призводить бензиновий атмосферний V8 об'ємом 5,6 л. Він розвиває потужність 406 к.с., а обертовий момент досягає 560 Нм. У парі з ним працює 7-ступіневий "автомат". Покупці зможуть вибирати між заднім або повним приводом та понижаючей передачей.

У американських дилерів Nissan Armada з'явиться до кінця січня usa.nissannews.com

У американських дилерів Nissan Armada з'явиться до кінця січня. Вартість стане відома ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan вивела на американський ринок компактну модель Kicks, а також поділилася першими подробицями про нове покоління популярного кросовера Qashqai.