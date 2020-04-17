Nissan не зміг зберегти новий X-Trail 2021 у секреті. Фото

Найближчими місяцями компанія Nissan має представити наступне покоління кросовера X-Trail 2021. Однак його зовнішність вже розкрита – в мережу витекли презентаційні фото новинки.

На фотографіях зображена американська версія кросовера, яка іменується як Rogue. Але з досвіду минулих генерацій моделі можна сказати, що глобальний X-Trail буде виглядати так само.

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Найбільші зміни популярний кросовер Ніссан отримав спереду – тут з'явилася нова, більша радіаторна решітка V-Motion, а також двоповерхова оптика, яку японці вперше випробували на Juke першого покоління (моделі зразка 2010 року). Ззаду ж автомобіль отримав більш гострі риси, особливо це стосується оптики – вона стала більш хижою. В цілому ж новий X-Trail виглядає більшим, "квадратнішим" та агресивнішим, ніж його попередник.

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Усередині SUV еволюціонував ще сильніше: новий екран мультимедіа в стилі планшета, інший кермо, вдосконалена панель приладів, змінений селектор перемикання КП – тепер він зроблений в дусі Audi. Судячи з усього, на фото представлена топова версія моделі – вона рясніє шкіряним оздобленням з контрастною прострочкою та металевими вставками.

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Nissan X-Trail 2021 Kurdistan Automotive Blog

Нарешті, ще одне відкриття, яке вдалося зробити завдяки цим зображенням – X-Trail 2021 отримає електронний комплекс асистентів ProPilot 2.0, до якого входить система допомоги при русі на трасі, адаптивний круїз-контроль, функція екстреного гальмування з виявленням пішоходів, помічник при парковці та ін.

Що стосується двигунів Nissan X-Trail 2021, конкетних даних поки немає. Передбачається, що автомобіль збереже за собою 2,5-літровий бензиновий агрегат (потужність зросте з 171 до 191 к.с.) і буде пропонуватися як мінімум з однієї гібридною установкою.

Nissan X-Trail актуального покоління cars.com

Nissan X-Trail актуального покоління cars.com

Nissan X-Trail актуального покоління cars.com

У виробництво Nissan X-Trail 2021 має надійти до кінця року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Nissan придумав дешеву батарею для електромобілів.