Nissan назвав дату презентації нового Qashqai

Компанія Nissan готується до світової прем'єри нового покоління популярного кросовера Nissan Qashqai.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія продовжує підігрівати інтерес до нового покоління моделі Qashqai і вже назвала дату офіційної прем'єри, яка планується 18 лютого.

Новий Qashqai буде крупнішим від попередника europe.nissannews.com

Компактний SUV буде виділятися ефектним дизайном, сучасними технологіями та електрифікованими силовими агрегатами. Автомобіль отримає оригінальну світлодіодну оптику з тонкими ДГЗ, а також велике V-подібне облицювання радіатора в хромованому окладі. У дизайні будуть переважати прямі лінії та гострі грані, а низку стилістичних рішень новинка успадкує у електромобіля Leaf актуального покоління та новітнього кросовера Ariya.

Автомобіль отримає повністю цифровий кокпіт europe.nissannews.com

Революційні перетворення очікуються у салоні новинки. Автомобіль отримає повністю цифровий кокпіт. Перед водієм буде розташована 12,3-дюймова шкала приладів, а інформаційно-розважальна система отримає 9-дюймовий сенсорний екран для керування допоміжними функціями. Крім того, для водія передбачений найбільший у класі 10,8-дюймовий цифровий проєкційний дисплей (HUD), який забезпечить водія найбільш оперативною інформацією та підказками навігатора.

Також у списку опцій новинки з'являться бездротова зарядка для смартфона, амбієнтне освітлення, аудіосистема преміумкласу, підігрівання сидінь та дзеркал, функція масажу для передніх крісел, шкіра Nappa та багато інших приємних та корисних "фішок".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що компанія Nissan відзначила 10-річчя моделі Leaf випуском ювілейної версії, а також показав ідеальний автомобіль для зимових подорожей.