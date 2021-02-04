Nissan назвав дату презентації нового Qashqai

Компанія Nissan готується до світової прем'єри нового покоління популярного кросовера Nissan Qashqai.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія продовжує підігрівати інтерес до нового покоління моделі Qashqai й вже назвала дату офіційної прем'єри, яка намічена на 18 лютого.

Компактний SUV буде виділятися ефектним дизайном, сучасними технологіями та електрифікованими силовими агрегатами. Автомобіль отримає оригінальну світлодіодну оптику з тонкими ДГЗ, а також велику V-образну облицювання радіатора в хромованому окладі. У дизайн будуть переважати прямі лінії та гострі грані, а ряд стилістичних рішень новинка успадкує у електромобіля Leaf актуального покоління та новітнього кросовера Ariya.

Революційні перетворення очікують у салоні новинки. Автомобіль отримає повністю цифровий кокпіт. Перед водієм буде розташована 12,3-дюймова шкала приладів, а інформаційно-розважальна система отримає 9-дюймовий сенсорний екран для керування допоміжними функціями. Крім того, для водія передбачений найбільший у класі 10,8-дюймовий цифровий проекційний дисплей (HUD), який забезпечить водія самої оперативною інформацією та підказками навігатора.

Також у списку опцій новинки з'являться бездротова зарядка для смартфона, амбієнтне освітлення, аудіосистема преміум-класу, підігрів сидінь та дзеркал, функція масажу для передніх крісел, шкіра Nappa та багато інших приємні та корисні "фішки".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Nissan відзначила 10-річчя моделі Leaf випуском ювілейної версії, а також показав ідеальний автомобіль для зимових подорожей.