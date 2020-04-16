Nissan готує нове покоління культового спорткара
За даними британського Autocar, в наступному році в модельній гаммі з'явиться нове спортивне купе Z.
Планувалося представити новинку вже в нинішньому році, але коронавірус трохи відсунув дату прем'єри. Очікується, що новинка буде мати позначення 400Z, а емблема Z в ретро стилі нагадає про легендарну модель Datsun 240Z.
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Nissan вже подав заявку на реєстрацію товарного знака в Канаді для нового логотипу, який буде прикрашати похилий "ніс" в стилі 240Z. А ззаду новинка буде нагадувати більш сучасну модель 300ZX.
Хоча інтер'єр 370Z досі виглядає цілком презентабельно, в Nissan працюють над новим дизайном приладової панелі з сучасної інформаційно-розважальною системою і цифровими приладами. Велика увага буде приділена якості і матеріалам, що використовуються. Крім того, автомобіль отримає найсучасніші системи активної безпеки і допомоги водієві.
Передбачається, що Nissan 400Z буде використовувати заднеприводную платформу Infiniti Q50 / Q60. Це дозволить скоротити витрати на розробку і виробництво.
Зокрема, на зміну 3,7-літровому V6 повинен прийти Infiniti 3.0 V6 Twin-Turbo. Він розвиває 400 к.с. в Q60 і дозволяє розігнатися моделі до 100 км/год приблизно за 5 секунд. Але, оскільки 400Z буде легше, то динаміка новинки буде краще. Для "Z-ки" будуть доступні кілька варіантів коробки передач, але привід буде тільки на задні колеса.
Нагадаємо, що рівно рік тому компанія Nissan відзначила 50-річчя дебюту Datsun 240Z презентацією ексклюзивної "ювілейної" версії 2020 Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.
Як писав раніше OBOZREVATEL, вигляд нового Nissan X-Trail розсекретили до прем'єри.