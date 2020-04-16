Nissan готує нове покоління культового спорткара

За даними британського Autocar, в наступному році в модельній гаммі з'явиться нове спортивне купе Z.

Зовнішність Nissan 400Z очима французького дизайнера Гільема Леружа carscoops.com

Планувалося представити новинку вже в нинішньому році, але коронавірус трохи відсунув дату прем'єри. Очікується, що новинка буде мати позначення 400Z, а емблема Z в ретро стилі нагадає про легендарну модель Datsun 240Z.

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П'ять поколінь культового Nissan Z nissan.com

Nissan вже подав заявку на реєстрацію товарного знака в Канаді для нового логотипу, який буде прикрашати похилий "ніс" в стилі 240Z. А ззаду новинка буде нагадувати більш сучасну модель 300ZX.

Зовнішність Nissan 400Z очима французького дизайнера Гільема Леружа carscoops.com

Зовнішність Nissan 400Z очима французького дизайнера Гільема Леружа carscoops.com

Хоча інтер'єр 370Z досі виглядає цілком презентабельно, в Nissan працюють над новим дизайном приладової панелі з сучасної інформаційно-розважальною системою і цифровими приладами. Велика увага буде приділена якості і матеріалам, що використовуються. Крім того, автомобіль отримає найсучасніші системи активної безпеки і допомоги водієві.

Зовнішність Nissan 400Z очима французького дизайнера Гільема Леружа carscoops.com

Передбачається, що Nissan 400Z буде використовувати заднеприводную платформу Infiniti Q50 / Q60. Це дозволить скоротити витрати на розробку і виробництво.

Зовнішність Nissan 400Z очима французького дизайнера Гільема Леружа carscoops.com

Зокрема, на зміну 3,7-літровому V6 повинен прийти Infiniti 3.0 V6 Twin-Turbo. Він розвиває 400 к.с. в Q60 і дозволяє розігнатися моделі до 100 км/год приблизно за 5 секунд. Але, оскільки 400Z буде легше, то динаміка новинки буде краще. Для "Z-ки" будуть доступні кілька варіантів коробки передач, але привід буде тільки на задні колеса.

Зовнішність Nissan 400Z очима французького дизайнера Гільема Леружа carscoops.com

Зовнішність Nissan 400Z очима французького дизайнера Гільема Леружа carscoops.com

Нагадаємо, що рівно рік тому компанія Nissan відзначила 50-річчя дебюту Datsun 240Z презентацією ексклюзивної "ювілейної" версії 2020 Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.

2020 Nissan 370Z 50th Anniversary Edition nissan.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, вигляд нового Nissan X-Trail розсекретили до прем'єри.

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