Nissan Frontier нового покоління дебютував у США

Компанія Nissan представила абсолютно новий пікап Frontier.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка кардинально отдічается від попередника, який фактично був аналогом моделі Navara, адаптованої для американського ринку.

Frontier оснащується бензиновим V6 3.8 з безпосереднім уприскуванням usa.nissannews.com

Тепер американський Frontier є абсолютно самостійною моделлю, з власним досить агресивним дизайном. Пікап оснащується бензиновим V6 3.8 з безпосереднім уприскуванням. Він розвиває потужність 314 к.с., а обертовий момент досягає 381 Нм. У парі з ним працює виключно автоматична 9-ступінева коробка передач. Новинка буде доступна з заднім або повним приводом з понижуючим рядом. Автомобіль має незалежну передню підвіску та нерозрізний міст з ресорами – ззаду.

Новинка буде доступна з заднім або повним приводом з понижуючим рядом usa.nissannews.com

Автомобіль отримав комбіновану панель з аналоговими приладами та 7-дюймовим цифровим екраном між ними. Інформаційно-розважальна системою в залежності від комплектації буде мати 8- або 9-дюймовий сенсорний дисплей.

Автомобіль отримав комбіновану панель з аналоговими приладами і 7-дюймовим цифровим екраном між ними usa.nissannews.com

Покупці зможуть вибирати між трьома варіантами новинки. Базова версія з полуторним кабіною King Cab має колісну базу 3200 мм і вантажний відсік довжиною 1860 мм. Модифікація з повнорозмірною кабіною Crew Cab може мати колісну базу 3200 або 3551 мм, а довжина вантажного відділення буде 1510 або 1860 відповідно.

Покупці зможуть вибирати між трьома варіантами новинки usa.nissannews.com

Крім того, компанія пропонує різні варіанти комплектації, включаючи топову Pro-4X з посиленою підвіскою з амортизаторами Bilstein, додатковим захистом силового агрегату, блокуванням заднього диференціала та іншим.

У список базових та додаткових опцій входять 8 подушок безпеки, ESP з системою стабілізації причепа, системи автоматичного гальмування, стеження за розміткою та управління дальнім світлом, адаптивний круїз-контроль з функцією утримання в смузі та багато іншого.

У американських дилерів Nissan Frontier з'явиться влітку. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan представила нове покоління кросовера Pathfinder, а також готується до світового дебюту моделі Qashqai.