Німці розповіли про унікальний Mercedes W140 з мотором 8.0 W18

Найпродуктивнішим двигуном Mercedes-Benz ось уже як кілька десятків років вважається V12. Однак, як виявилося, свого часу німецька марка планувала куди більш амбітний мотор – W18.

Про таку силову установку та автомобіль, в який її планували встановити, розповіло видання Autobild.

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Історія відбулася ще у 1991 році. Тоді Mercedes-Benz задумав щось неймовірне – розробити для свого флагмана, S-Class покоління W140 – двигун з заводським індексом M216. Саме під ці кодом і проходив 18-циліндровий мотор, який повинен був стати найпотужнішим мотором марки.

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Конструкція цього мотора була наступною: циліндри розміщувалися під кутом 75,5 градусів і формували єдиний блок, що складався, у свою чергу, з трьох рядних "шісток". Завдяки такій компоновці двигун мав бути компактним (на рівні тих же "шісток", але при цьому дуже потужним: передбачалося, що оснащений агрегатом W18 седан Mercedes W140 видавав би 490 кінських сил (750 Нм) в більш слабкому і 680 к.с. (800 Нм) в більш сильному, форсованому виконанні. Такий автомобіль повинен був отримати позначення 800 SEL (нагадаємо, найпотужнішим тоді залишався варіант з 6,0-літровим V12, 600 SEL).

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Mercedes-Benz W140 S600 SEL. Фото: autobild.de

Однак керівництво Mercedes в кінцевому рахунку вирішило, що 6,0-літрового двигуна V12 вистачає для задоволення потреб своїх обраних клієнтом, тому введеня 18-циліндрового мотора в експлуатацію є недоцільним. Тому цей двигун так і залишився на папері.

Частина креслення 8,0-літрового W18. Фото: autobild.de

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