Німці розповіли про нову 'антидизельну' Skoda Fabia 2021

Нинішнє, третє покоління популярної Skoda Fabia було представлено в 2014 році на автосалоні в Парижі, а в 2018 році на автосалоні в Женеві була показана її оновлена версія. Але конкуренти моделі по B-класу не сплять і в найближчому майбутньому компанія з Млада-Болеслава повинна представити абсолютно нову Фабію.

Німецьке видання Auto Bild довідалося деякі подробиці про майбутню Skoda Fabia 2021, а також показало можливий дизайн моделі на своєму рендері.

Дизайн нової Skoda Fabia 2021 (рендер). Фото: autobild.de

Отже, повідомляється, що новинка з'явиться в 2021 році, причому рівно через рік (влітку) вона вже надійде у продаж. Очікувана ціна в Європі – приблизно від 15 000 євро.

Нова Skoda Fabia базуватиметься на платформі Volkswagen Group MQB A0. Автомобіль трохи збільшиться в розмірах, особливо помітно буде зміна в ширині. Його довжина складе близько 4,05 м, а ширина – понад 1,75 м.

Дизайн нової Фабії буде відповідати стилістичним канонам останніх новинок бренду, перш за все новій Skoda Octavia A8. Хетчбек отримає більш тонкі фари, більш вузьку та не таку агресивну радіаторну решітку, а також змінені протитуманні фари. Топові версії моделі оснастять фарами з технологією Full LED.

Всередині автомобіль отримає поліпшені матеріали обробки, більш багате обладнання, цифрову приладову панель (для дорогих версій) і інформаційно-розважальну систему з екраном до 9,2 дюйма. Крім того, покращиться звукоізоляція.

Що стосується лінійки моторів Fabia 2021 запропонують з трициліндровими бензиновими двигунами з функцією "м'який гібрид". Їх об`єм складе від 1,0 до 1,5 л, а потужність – приблизно від 80 до 150 к.с. Також буде доступна 90-сильна версія, що працює на газі (метані). А ось дизелі, з великою часткою ймовірності, взагалі будуть відсутні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda показала салон свого першого електричного кросовера.