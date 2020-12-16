Німці розповіли, чим погані світлодіодні фари автомобілів

Світлодіодні фари, які встановлюються на більшість сучасних автомобілів, служать набагато менше, ніж заявляють виробники. І якщо вони виходять із ладу завчасно, власники машин ризикують потрапити на великі гроші через дорогий ремонт цього типу освітлення.

Такого висновку дійшов німецький автоклуб ADAC. Як пише видання Automobili, більшість автовиробників заявляє, що світлодіодні фари призначені для всього життєвого циклу автомобіля, однак опитування ADAC, яке було проведено серед автолюбителів, показало, що насправді така оптика "тримається" в середньому близько 15 років. Це значно менше за середній вік автомобілів, який у Німеччині нині становить 18 років.

На практиці це означає, що якщо LED-оптика зламається, власнику доведеться вкластися в ремонт, який, до речі, недешевий: пов'язано це з тим, що найчастіше світлодіодні фари замінюються лише єдиним блоком через особливості конструкції. Наприклад, встановлення нових матричних фар (різновид LED-оптики) у Німеччині обійдеться приблизно у 3 000 євро.

Водночас експерти визнають той факт, що світлодіодні фари не мають собі рівних у плані освітлення, вони "прекрасні й справді дуже допомагають під час кермування вночі". Однак виробники зобов'язані їх зробити більш довговічними і не такими дорогими в ремонті, вважають фахівці.

Як раніше писав OBOZREVATEL: