Німці назвали вживані авто, які слугують вічно

Німецькі експерти TUV назвали вживані автомобілі, які без проблем слугують своїм власникам. Загалом до списку увійшло 5 машин.

Як пише autobild.de, в рейтинг увійшли саме ті авто, які вражають своєю довговічністю. До того ж це не тільки моделі преміумкласу, як можна було б подумати, а й звичайні, а також рідкісні, дрібносерійні моделі.

П'ять найнадійніших автомобілів

BMW Z4 E89

BMW Z4 E89 Фото: autobild.de

Автомобіль випускався з 2009 по 2016 рік. Приблизний бюджет – 15 000 євро. Як для авто свого віку в нього мало проблем, особливо радує надійність рульового управління.

Mazda MX-5 NC

Mazda MX-5 NC Фото: autobild.de

Випускався до 2014 року, можна купити (у Європі) приблизно за 5000 евро. Це розкішний родстер із переконливою підвіскою й рульовим управлінням.

Mercedes SLK R171 / R172

Mercedes SLK Фото: autobild.de

R172 випускається з 2011 року, а його попередник R171 перебував на конвеєрі з 2004 до 2011 року. Шикарний, дуже довговічний автомобіль. Однак якість має свою ціну: R172 буде коштувати не менше ніж 25 000 євро, а попередник доступний від 9000 євро.

Seat Exeo

Seat Exeo Фото: autobild.de

Випускався в проміжку, коли "Сеат" на час відмовився від Toledo – з 2008 по 2013 рік. Середньорозмірний седан, який за фактом є перелицьованим Audi A4. Дуже рідкісна машина, зате надійна – єдине, потрібно бути обережним із пружинами підвіски, у них високий відсоток браку.

Toyota IQ

Toyota IQ Фото: autobild.de

Ідеальне авто для міста, яке існувало в 2008-2015 роках. Незважаючи на довжину в 3 м, воно вміщує 4 осіб. У машини відмінне шасі, поворотні осі залишаються бездоганними навіть через багато років, крім того, немає втрат масла. Єдиним потенційним слабким місцем можуть бути гальмівні диски.

Раніше OBOZREVATEL назвав найвигідніші для продажу вживані авто.