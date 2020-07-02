Німці назвали найбезглуздіші для міста автомобілі

Експерти екологічної організації Німеччини Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe, DUH) склали список автомобілів, якими безглуздо володіти в місті. У шорт-листі опинилися машини сегменту SUV.

"Безглуздість" автомобілів визначалася за трьома основними критеріями – величезні розміри, неекологічних мотор та велика витрата палива. Поки що фахівці вибрали кілька автомобілів, які "удостоїлися такої честі", а трохи пізніше буде названий абсолютний переможець (незвичайна премія називається Der Goldene Geier 2020 ("Золотий гриф 2020").

В цілому в антирейтингу виявилися наступні моделі: BMW X7 M50i, Range Rover Sport SVR, Audi Q7 Plug-In, Volkswagen Amarok Aventura і Mercedes-Benz GLS. Екологи вважають, що саме цим автомобілям не місце в міських умовах – вони не практичні, "брудні" та ненажерливі.

Зокрема, BMW X7 M50i через свої розміри не влазить у гараж типового плану і "з'їдає" 15 л палива на 100 км пробігу, Rover Sport SVR має рівень викиду шкідливі речовин, який перевищує норму в 4 рази, а у Volkswagen Amarok Aventura двигун не відповідає застарілим екостандартам. При цьому Audi Q7 Plug-In взагалі називають автомобілем-обманщиком: виробник позиціонує цю модель як "зелену", але насправді у неї високий рівень шкідливих викидів. Але найбільше експертів вразив, мабуть, Mercedes-Benz GLS – крім того, що він дуже величезний, це ще і самий неекологічний автомобіль в списку.

Найбезглуздіші авто для міста; duh.de

У DUH переконані, що подібних автомобілів повинно стати значно менше на міських дорогах. Для цього екологи вимогають ввести для "брудних" машин реєстраційний податок в кілька десятків тисяч євро, розраховувати транспортний податок в залежності від рівня викидів СО2, заборонити компаніям і відомчим службам купувати великі позашляховики, а також прибрати з міст парковки для великогабаритних SUV.

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