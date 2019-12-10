Німці назвали найкращі вживані авто до 5000 євро

Вибір вживаного авто – річ завжди нелегка. А коли бюджет невеликий, то тим паче. За скромну суму дуже складно відшукати машину, яка б прослужила вірою і правдою не один рік.
Звісно, в такій ситуації найкраще звернутися до автокексперта, але якщо такої можливості немає, то можна спробувати підібрати авто самостійно. А допомогти в цьому може свіжий рейтинг найнадійніших б/в авто до 5000 євро від організації з технічного нагляду Німеччини (TÜV-Report 2020). OBOZREVATEL вивчив результати цього рейтингу (їх надало видання autobild.de) і готовий представити вам повний перелік машин, що можуть стати гідним придбанням.
Представлені у списку машини розділені за віковими категоріями: найкращі б/в авто до 5000 євро віком від 2 до 3 років, 4-5 років, 6-7 років, 8-9 років та 10-11 років. Крім того, фахівці назвали стартову ціну кожного з автомобілів на вторинному ринку, а також зазначили їхні головні недоліки (і, по суті, єдині).
Ну що, поїхали?
Найнадійніші вживані авто до 5000 євро
Найкращі авто від 2 до 3 років
3-е місце: Volkswagen Polo (2009-2017)
VW Polo
autobild.de
Слабке місце – компоненти гальмівної системи. Ціна в Німеччині – від 4000 євро.
2-е місце: Toyota Yaris (2011-2018)
Toyota Yaris
autobild.de
Слабке місце – переднє освітлення. Ціна в Німеччині – від 4800 євро.
1-е місце: Kia Venga (2010-Н.В.)
Kia Venga
autobild.de
Слабке місце – немає. Ціна в Німеччині – від 4800 євро.
Найкращі авто від 4 до 5 років
3-е місце: Opel Meriva (2010-2017)
Opel Meriva
autobild.de
Слабке місце – підвищені втрати масла. Ціна в Німеччині – від 4500 євро.
2-е місце: Peugeot 308 (2007-2015)
Peugeot 308
autobild.de
Слабке місце – гальмівні диски. Ціна у Німеччині – від 2500 євро.
1-е місце: Suzuki SX4 (2006-2015)
Suzuki SX4
autobild.de
Слабке місце – каталізатори. Ціна у Німеччині – від 3100 євро.
Найкращі авто від 6 до 7 років
3-е місце: Opel Agila B (2008-2014)
Opel Agila
autobild.de
Слабке місце – н.в. Ціна у Німеччині – від 2000 євро.
2-е місце: VW Golf Plus (2004-2014)
VW Golf Plus
autobild.de
Слабке місце – фари і покажчики поворотів. Ціна у Німеччині – від 1800 євро.
1-е місце: Mazda2 (2007-2014)
Mazda2
autobild.de
Слабке місце – осьові шарніри. Ціна у Німеччині – від 2200 євро.
Найкращі авто від 8 до 9 років
3-е місце: VW Golf (2008-2012)
VW Golf
autobild.de
Слабке місце – "різні дрібниці". Ціна у Німеччині – вiд 3800 євро.
2-е місце: Audi A3 (2003-2012)
Audi A3
autobild.de
Слабке місце – н.у. Ціна в Німеччині – від 1900 євро.
1-е місце: VW Golf Plus (2004-2014)
VW Golf Plus
autobild.de
Слабке місце – освітлення. Ціна у Німеччині – від 1800 євро.
Найкращі авто від 10 до 11 років
3-е місце: Ford Fusion (2002-2012)
Ford Fusion
autobild.de
Слабке місце – н.у. Ціна у Німеччині – від 1000 євро.
2-е місце: VW Eos (2006-2015)
VW Eos
autobild.de
Слабке місце – складний дах. Ціна у Німеччині – від 3500 євро.
1-е місце: VW Golf Plus (2004-2014)
VW Golf Plus
autobild.de
Слабке місце – оптика. Ціна у Німеччині – від 1800 євро.
Як бачимо, найбільше "відзначився" VW Golf Plus – він виявився переможцем відразу у трьох категоріях. Як стверджують експерти, це в жодному разі не захопливий та не емоційний автомобіль, проте він дуже надійний та довговічний. Тому ті, хто бажає просто гарну робочу "конячку" у бюджеті до 5000 євро, може сміливо розглядати цей варіант без будь-яких вагань.
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