Німці назвали найкращі вживані авто до 5000 євро

Вибір вживаного авто – річ завжди нелегка. А коли бюджет невеликий, то тим паче. За скромну суму дуже складно відшукати машину, яка б прослужила вірою і правдою не один рік.

Звісно, в такій ситуації найкраще звернутися до автокексперта, але якщо такої можливості немає, то можна спробувати підібрати авто самостійно. А допомогти в цьому може свіжий рейтинг найнадійніших б/в авто до 5000 євро від організації з технічного нагляду Німеччини (TÜV-Report 2020). OBOZREVATEL вивчив результати цього рейтингу (їх надало видання autobild.de) і готовий представити вам повний перелік машин, що можуть стати гідним придбанням.

Представлені у списку машини розділені за віковими категоріями: найкращі б/в авто до 5000 євро віком від 2 до 3 років, 4-5 років, 6-7 років, 8-9 років та 10-11 років. Крім того, фахівці назвали стартову ціну кожного з автомобілів на вторинному ринку, а також зазначили їхні головні недоліки (і, по суті, єдині).

Ну що, поїхали?

Найнадійніші вживані авто до 5000 євро

Найкращі авто від 2 до 3 років

3-е місце: Volkswagen Polo (2009-2017)

VW Polo autobild.de

Слабке місце – компоненти гальмівної системи. Ціна в Німеччині – від 4000 євро.

2-е місце: Toyota Yaris (2011-2018)

Toyota Yaris autobild.de

Слабке місце – переднє освітлення. Ціна в Німеччині – від 4800 євро.

1-е місце: Kia Venga (2010-Н.В.)

Kia Venga autobild.de

Слабке місце – немає. Ціна в Німеччині – від 4800 євро.

Найкращі авто від 4 до 5 років

3-е місце: Opel Meriva (2010-2017)

Opel Meriva autobild.de

Слабке місце – підвищені втрати масла. Ціна в Німеччині – від 4500 євро.

2-е місце: Peugeot 308 (2007-2015)

Peugeot 308 autobild.de

Слабке місце – гальмівні диски. Ціна у Німеччині – від 2500 євро.

1-е місце: Suzuki SX4 (2006-2015)

Suzuki SX4 autobild.de

Слабке місце – каталізатори. Ціна у Німеччині – від 3100 євро.

Найкращі авто від 6 до 7 років

3-е місце: Opel Agila B (2008-2014)

Opel Agila autobild.de

Слабке місце – н.в. Ціна у Німеччині – від 2000 євро.

2-е місце: VW Golf Plus (2004-2014)

VW Golf Plus autobild.de

Слабке місце – фари і покажчики поворотів. Ціна у Німеччині – від 1800 євро.

1-е місце: Mazda2 (2007-2014)

Mazda2 autobild.de

Слабке місце – осьові шарніри. Ціна у Німеччині – від 2200 євро.

Найкращі авто від 8 до 9 років

3-е місце: VW Golf (2008-2012)

VW Golf autobild.de

Слабке місце – "різні дрібниці". Ціна у Німеччині – вiд 3800 євро.

2-е місце: Audi A3 (2003-2012)

Audi A3 autobild.de

Слабке місце – н.у. Ціна в Німеччині – від 1900 євро.

1-е місце: VW Golf Plus (2004-2014)

VW Golf Plus autobild.de

Слабке місце – освітлення. Ціна у Німеччині – від 1800 євро.

Найкращі авто від 10 до 11 років

3-е місце: Ford Fusion (2002-2012)

Ford Fusion autobild.de

Слабке місце – н.у. Ціна у Німеччині – від 1000 євро.

2-е місце: VW Eos (2006-2015)

VW Eos autobild.de

Слабке місце – складний дах. Ціна у Німеччині – від 3500 євро.

1-е місце: VW Golf Plus (2004-2014)

VW Golf Plus autobild.de

Слабке місце – оптика. Ціна у Німеччині – від 1800 євро.

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Як бачимо, найбільше "відзначився" VW Golf Plus – він виявився переможцем відразу у трьох категоріях. Як стверджують експерти, це в жодному разі не захопливий та не емоційний автомобіль, проте він дуже надійний та довговічний. Тому ті, хто бажає просто гарну робочу "конячку" у бюджеті до 5000 євро, може сміливо розглядати цей варіант без будь-яких вагань.

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