Німці назвали 8 вживаних авто, у яких великі проблеми з надійністю

Німецькі експерти склали список машин, які доставляють власникам одні проблеми. Його вони опублікували слідом за рейтингом найбільш надійних автомобілів.

Як пише autobild.de, у випадку з будь-яким авто велику роль грає догляд: якщо машину не обслуговували, і при тому їздили на ній не акуратно, то вона буде виходити з ладу раніше, ніж передбачалося – незалежно від віку і пробігу. Але у даному випадку йдеться саме про найбільш ненадійні моделі серед усіх – ті, що часто ламаються і мають багато недоліків ще з заводу.

У зв'язку з цим німці прямо радять – автомобілі, які представлені у списку нижче, краще взагалі не купувати.

Alfa MiTo

До 2018 року в лінійці Alfa Romeo був маленький MiTo. З симпатичним дизайном і доступною ціною цей автомобіль, чиє ім'я виходить з назв двох міст – Мілана (Мілан) і Туріна (Турин), став першим компактним автомобілем марки. Потенційним покупцям варто звернути на ряд слабких місць цієї машини. У перелік дефектів входять слабкі опорні підшипники стійок амортизатора, пружини, втулки на приводних валах і гальмівні диски, а також велика витрата оливи.

Chevrolet Spark

Невеликий автомобіль від General Motors, який випускався з 2010 по 2014 рік. Завжди отримував слабкі оцінки від експертів. Що для нього характерно? Посередня якість машини в цілому, проблеми з системою рульового управління, підвіскою осі,оптикою та гальмівними дисками, а також абсолютно неадекватна робота стоянкового гальма.

Citroën C2

Маленького "француза" дуже часто критикують не тільки через його інтер'єр, повний жорсткого пластика, та неакуратне виконання в цілому. Автомобіль випускається з 2009 року, відтоді його стабільно критикують за маленький ресурс гальм, занадто велику витрату оливи, схильність до корозії вихлопної системи, а також уразливість приводних валів.

Dacia Logan

Безсумнівно, на перші роки "Логан" – відмінний автомобіль. Але з часом він починає "бити по гаманцю". У першого покоління, що випускається з 2005 по 2013 рік, нестабільне рульове управління, велика витрата оливи в двигуні і трансмісії, ненадійна вихлопна система, а також занадто чутлива підвіска. Рятує "Логан" тільки його ціна.

Fiat Bravo

Fiat Bravo випускався з 2007 по 2014 рік, і протягом усього свого життєвого циклу був поганим автомобілем. Є скарги на кульові опори, пружини і демпфери, велика витрата оливи в двигуні і коробці передач, а також на вихлопну систему, яка гниє майже відразу.

Fiat Doblo

Пррактічний автомобіль, який пропонує багато місця в салоні. Але довгий список недоліків і проблем, що розвивають на ранній стадії, робить його не дуже привабливим. У другому поколінні (тип 263), яке випускається з 2010 року, нестабільні піввісь, вразливе рульове управління, погані гальмівні характеристики, гальмівні диски, що швидко зношуються, і, що найстрашніше, – сильно гниє кузов.

Peugeot 207

Peugeot 207 неймовірно універсальний автомобіль. Він доступний в багатьох типах кузова, включаючи універсал і кабріолет, та й коштує дешево (стосується моделей 2006-2015 р.в.). От якби не недоліки! Слабка продуктивність, дефектні амортизатори, швидко зношується гальмівна система і т.д.

Renault Kangoo

Як і "Добдло", практичний автомобіль, який доводиться до душі сім'янин і дачникам. До того ж, дуже дешевий. Однак є багато критичних недоліків. Проблеми з гальмівними дисками, амортизаторами, пружинами, приводними валами, системами рульового управління і освітлення зустрічаються навіть у "свіжих" екземплярів.

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