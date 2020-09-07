Німецькі тюнери перетворили Porsche на 850-сильну "катапульту"

Відоме німецьке тюнінг-ательє Manhart Performance представила власне бачення моделі 911 Turbo S, збільшивши її потужність до 850 к.с. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Manhart TR850. фото: manhart-performance.de

Ательє Manhart завоювало славу одного з найбільш "хуліганських" виробників спорткарів. Справа в тому, що керівництво компанії свідомо відмовилося сертифікувати свою продукцію в Німеччині, мотивуючи це тим, що норми TUV не дозволяють в повній мірі розкрити потенціал машини. Тому вся продукція Manhart відправляється виключно на експорт. Ось і у випадку з новим дітищем компанії – Manhart TR 850 – придбати супорткар можна тільки з умовою, що автомобіль буде вивезений за межі Німеччини.

Manhart TR850 отримав 21-дюймові ажурні диски Levella і шини Michelin Pilot Sport 4 S розмірністю 255/30 спереду і 325/25 – ззаду. Фото: manhart-performance.de

Автомобіль побудований на базі версії Porsche 911 Turbo S (991.2), яка випускалася з 2016 по 2019 рік. Два роки тому ательє вже успішно форсувало аналогічну модель до 700 к.с., а тепер вирішили підняти планку на більш високий рівень.

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На Manhart TR850 встановили нові вихлопну і вхідну системи, а також більш продуктивний інтеркулер. Фото: manhart-performance.de

Базову 3,8-літрову опозитний "шістку" форсували з 580 до 850 к.с., а крутний момент виріс з 700 до 1090 Нм. Це стало можливим завдяки підвищенню тиску наддуву, перепрограмуванню блоків управління двигуном і трансмісією, установці нових интеркуллера, впускний і вихлопної систем.

Manhart TR850 виділяється стильним аеродинамічним обвісом і "двоповерховим" антикрилом. фото: manhart-performance.de

За словами творців, Manhart TR850 здатний розганятися до першої "сотні" за 2,4 с, а спринт 0-200 займає 4,9 с. Максимальна швидкість досягає 330 км/год. Вартість виробник не повідомляє.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Manhart "прокачала" Mini Cooper.