Німецькі тюнери перетворили Mini JCW GP в 350-сильну "ракету"

У німецькому тюніновом ательє Manhart Performance завжди готові запропонувати покупцям щось більше, ніж те, що можна придбати в салоні офіційного дилера. Черговим об'єктом для модернізації став представлений в кінці минулого року екстремальний хетчбек Mini JCW GP.

Розмір має значення, особливо, якщо мова йде про спортивному автомобілів. Одна справа встановити 350-сильний мотор в 3-тонний позашляховик, і зовсім інша, коли ця міць ховається під капотом маленького і верткого хетчбека. Результат може перевершити всі ваші очікування.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

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У компанії Manhart непогано попрацювали над Mini John Cooper Works GP. За рахунок перепрограмування блоку управління двигуном, потужність 306-сильного 2-літрового мотора збільшили до 350 к.с., а крутний момент виріс з 450 до 530 Нм. Крім того, автомобіль отримав інтеркулер Airtec і нову вихлопну систему від Remus, яка здатна потішити слух самого вимогливого фаната швидкості.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

За дорожнє полотно новинка міцно чіпляється низкопрофильними шинами розмірністю 235/30 ZR19 на стильних легкосплавних дисках. Дорожній просвіт за рахунок установки коротких пружин AST Suspension знижений на 20 мм спереду і 15 мм – ззаду. Крім того, спеціально для моделі голландська AST Suspension розробила регульовані амортізаторниє стійкі (койловеров).

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

Швидкісні та динамічні характеристики не повідомляються. Але якщо "звичайний" JCW GP здатний розвивати 265 км/год і розганятися до першої "сотні" за 5,2 с, то немає жодних сумнівів, що F350 зможе виконати ці вправи значно швидше. На жаль, автомобіль не пройшов сертифікацію німецького TUV, тому він призначений виключно на експорт.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

Варто відзначити, що тираж оригінального Mini JCW GP обмежений лише трьома тисячами примірників, і практично всі вони вже продані. Тому якщо ви зустрінете на вулиці версію від Manhart, то можете бути впевнені, що це виключно рідкісний екземпляр.

Manhart F350. Фото: manhart-performance.de

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