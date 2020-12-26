Німецькі тюнери перетворили Dacia Duster на екстремальний всюдихід

Сергій Іванов Новини 14:00, 26.12.2020 Оновлено: 14:25, 26.12.2020

Німецьке тюнінг-ательє Prior Design представило Dacia Duster для фанів бездоріжжя.

Про це повідомляє портал Tuningblog. Проєкт отримав назву Duster 4x4 Offroad Widebody. Він передбачає комплексний тюнінг кросовера, до того ж із таким арсеналом його можна сміливо відправляти на ралі "Дакар".

Duster 4x4 Offroad Widebody можна сміливо відправляти на ралі "Дакар"
prior-design.de
Долати водні перешкоди допоможе шноркель
prior-design.de

Задні ліхтарі від пошкоджень захистять солідні решітки, а на даху розмістили експедиційний багажник. Автомобіль отримав додаткову світлодіодну світлотехніку на даху та "кенгурятнику", а долати водні перешкоди допоможе шноркель.

На даху розмістили експедиційний багажник
prior-design.de
Задні ліхтарі від пошкоджень захистять солідні решітки
prior-design.de

Duster 4x4 Offroad Widebody отримав посилену підвіску, а також збільшений на 20 мм дорожній просвіт. У салоні встановили потужний каркас безпеки. Технічні характеристики машини поки не розкриваються. Очікується, що кросовер отримає мотор потужністю близько 350-400 к.с. Презентацію Duster 4x4 Offroad Widebody від Prior Design заплановано на майбутній рік.

Презентацію Duster 4x4 Offroad Widebody від Prior Design заплановано на майбутній рік
prior-design.de

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey Performance представила свою версію пікапа Ford F-150, а їхні колеги з Jeep підготували нову версію моделі Gladiator.

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