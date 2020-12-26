Німецькі тюнери перетворили Dacia Duster на екстремальний всюдихід

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
1,7 т.
Німецькі тюнери перетворили Dacia Duster на екстремальний всюдихід

Німецьке тюнінг-ательє Prior Design представило Dacia Duster для фанів бездоріжжя.

Про це повідомляє портал Tuningblog. Проект отримав назву Duster 4x4 Offroad Widebody. Він передбачає комплексний тюнінг кросовера, причому з таким арсеналом його можна сміливо відправляти на ралі "Дакар".

Duster 4x4 Offroad Widebody можна сміливо відправляти на ралі "Дакар"
Долати водні перешкоди допоможе шноркель

Задні ліхтарі від пошкоджень захистять солідні решітки, а на даху розмістили експедиційний багажник. Автомобіль отримав додаткову світлодіодну світлотехніку на даху та "кенгурятнике", а долати водні перешкоди допоможе шноркель.

На даху розмістили експедиційний багажник
Задні ліхтарі від пошкоджень захистять солідні решітки

Duster 4x4 Offroad Widebody отримав посилену підвіску, а також збільшений на 20 мм дорожній просвіт. У салоні встановили потужний каркас безпеки. Технічні характеристики машини поки не розкриваються. Очікується, що кросовер отримає мотор потужністю близько 350-400 к.с. Презентація Duster 4x4 Offroad Widebody від Prior Design запланована на майбутній рік.

Презентація Duster 4x4 Offroad Widebody від Prior Design запланована на майбутній рік

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