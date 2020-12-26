Німецькі тюнери перетворили Dacia Duster на екстремальний всюдихід

Німецьке тюнінг-ательє Prior Design представило Dacia Duster для фанів бездоріжжя.

Про це повідомляє портал Tuningblog. Проект отримав назву Duster 4x4 Offroad Widebody. Він передбачає комплексний тюнінг кросовера, причому з таким арсеналом його можна сміливо відправляти на ралі "Дакар".

Задні ліхтарі від пошкоджень захистять солідні решітки, а на даху розмістили експедиційний багажник. Автомобіль отримав додаткову світлодіодну світлотехніку на даху та "кенгурятнике", а долати водні перешкоди допоможе шноркель.

Duster 4x4 Offroad Widebody отримав посилену підвіску, а також збільшений на 20 мм дорожній просвіт. У салоні встановили потужний каркас безпеки. Технічні характеристики машини поки не розкриваються. Очікується, що кросовер отримає мотор потужністю близько 350-400 к.с. Презентація Duster 4x4 Offroad Widebody від Prior Design запланована на майбутній рік.

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