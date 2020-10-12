Німецьке дослідження виявило сильне погіршення якості японських авто

Німецький інститут CAM (Центр автомобільного менеджменту), що спеціалізується на дослідженнях в галузі автомобільної промисловості, вивчив нові автомобілі на предмет дефектів і на підставі цього визначив рівень їх надійності. Як виявилося, найбільші проблеми у цій сфері – у машин японських брендів.

За основу німецькі експерти взяли дані по відкличним кампаніям у США – на одному з найбільших та "найсуворіших" автомобільних ринків світу. Саме Америка часто першою реагує на виявлені в автомобілях несправності і змушує автовиробників вживати заходів щодо їх усунення, пише PitaAuto. І ось які цифри показав аналіз цього ринку.

Перше, що відзначають аналітики – з кожним роком загальний коефіцієнт відкликання серед усіх марок збільшується (тобто, якість авто падає). Так, ще у 2018 році він становив 159% (відсоток означає, що в середньому ймовірність того, що нове авто потрапить в хоча б одну відкличну кампанію, перевищує 100%), а вже у 2019-му – 219%. При цьому в тому смому 2019-му брендом з найвищим рівнем відкликання в США була Subaru – 473%. Слідом за нею розташувалися VW, Mercedes, Ford, BMW, Honda і Mazda, а от найнижчий показник за відкликанням був у Mitsubishi, Tesla, Hyundai. Причому останні стали єдиними виробника, у кого частка автомобілів, порушених відкликанням, склала менше 100%.

Коефіцієнт відкликання на ринку США за 2019-2020 роки. Скріншот документа

А ось в першій половині 2020 роки ситуація змінилася кардинально – і вона не на користь "японців". У бренду Toyota, який любить позиціонувати себе як надійний, спостерігається найбільший стрибок відкличного коефіцієнта: зі 118% у 2019 році до 555% в першій половині 2020 року. Таким чином, практично у кожної Toyota було виявлено в середньому близько 5,5 дефектів, які призвели до відкликання.

Далі також йдуть японські марки, які показали серйозний дисбаланс. Nissan підскочив з 117% до 488%, Mitsubishi - з 23% до 231%, Honda – з 272% до 467%. Єдині японські виробники, які поліпшили свої показники в цьому відношенні, – це Subaru і Mazda. У "корейців" Hyundai-KIA спостерігається аналогічна тенденція, зростання з 57% до 169%.

Що ж стосується автовиробників з інших країн, у них не така сумна картина, але ідеальної її теж не назвеш. Так, серед "німців" трохи просіла лише BMW – з 286% до 304%, а от інші німецькі бренди значно поліпшили свої показники – марки групи VW знизили коефіцієнт відкликання з 403% в 2019 році до 82% в першій половині 2020 року, Mercedes -Benz – з 400% до 98%. Американці з General Motors і Fiat Chrysler, а також Tesla і Jaguar Land Rover, також домоглися найкращих результатів в 2020 році: останній на даний момент має показник відкликання лише 8%.

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