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28 жовтня • оновлено в 15:20
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Німецька компанія Gembala готує конкурента Bugatti

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Тюнінгове ательє Gembala з Леонберга має намір почати випуск суперкара власної конструкції.

Про це повідомляє прес-служба компанії. На початку майбутнього року Gembala представить новий спортивний автомобіль, який зможе скласти конкуренцію машинам іменитих світових брендів.

Суперкар від Gembala

Суперкар від Gembala

gembala.com

За майже 40-річну історію свого існування, ательє напкопіло великий досвід в області тюнінга Porsche, а також була автором кількох яскравих проектів з модернізації топ-моделей Ferrari, McLaren і Mercedes. Тепер в компанії з передмістя Штутгарта мають намір представити автомобіль власної конструкції.

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Новинка буде являти собою класичне двомісне купе з кузовними панелями з вуглепластика і просторової несучої рамою. Потужний бензиновий двигун буде розташовуватися "в базі" за спинками крісел водія і єдиного пасажира. За словами творців, крім автоматичної коробки передач буде запропонована версія з "механікою".

суперкар Gembala

суперкар Gembala

gembala.com

Названі і перші характеристики майбутнього суперкар від Gembala. Так, на розгін до першої "сотні" автомобілю буде потрібно всього 2,5 секунди, а позначку 200 км/год стрілка спідометра подолає через 6,5 секунд після старту. Дебют новинки імовірно відбудеться в березні на престижному автосалоні в Женеві.

суперкар Gembala

суперкар Gembala

gembala.com

Як раніше писав, в Британії придумали, як перетворити класичні авто в нешкідливі електромобілі.

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Теми
Новини автосвіту Женевський автосалон
Місце
Німеччина
Теги
Porsche суперкар
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