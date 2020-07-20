Німець оцінив свою BMW в 1 євро замість €12 000

Житель Німеччини ледь не розорився на продажу свого автомобіля. Через власну неуважність він мало не віддав вживану BMW 3-Series набагато дешевше, ніж планував. Фактично – безкоштовно.

Як пише heise.de, продавець розмістив оголошення на сайті eBay. Спочатку він хотів вказати бажану ціну в 12 000 євро і зробити початкову ставку в 1 євро. Однак на етапі оформлення оголошення "щось пішло не так" і в якості бажаної ціни він встановив ... 1 євро.

На таку "смачну пропозицію" відразу ж відгукнувся покупець: йому вдалося-таки купити "трійку" за 1 євро, причому в один клік. А коли продавець прокинувся, було вже пізно – фактично, машина вже була продана.

BMW, який був проданий на eBay. Фото: eBay

Але власник БМВ виявився настільки обуреним і засмученим, що вирішив подати судовий позов. І, після того, як Феміда розглянула доводи обох сторін, вона винесла рішення на користь продавця.

Покупець вважав, що кнопка "купити зараз" на Ebay є обов'язковим договором купівлі-продажу, крім того, він не врахував той факт, що ціна в 1 євро може не відповідати дійсності (саме цей факт найбільше і здивував суддів). До того ж, в оголошенні продавець зазначив, що автомобіль може бути проданий в остаточному рахунку за вищою ціною, ніж зазначена. Виходячи з цього судді прийшли до висновку, що ціна автомобіля виявилася очевидною помилкою і не може бути кваліфікована як публічна оферта.

Таким чином, горе-зміг піти додому з душевним спокоєм. А ось покупець був незадоволений рішенням суду, хоча і не став подавати апеляцію.

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