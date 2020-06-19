Німеччина подала в суд на Tesla: що сталося

Антимонопольні органи Німеччини подали на компанію Tesla позов через те, що нібито її фірмова система "автопілот" вводить в оману споживачів. Справою на цьому тижні займеться Мюнхенський окружний суд.

Як пише spiegel.de, обвинувальна сторона вважає, що термін "автопілот" в даному випадку є таким, що суперечить. За версією прокурорів, багато автомобілістів помилково вважають, що ця система настільки просунута, що може повністю замінити водія за кермом, якому не обов'язково навіть просто стежити за дорожньою обстановкою. А на ділі ж це звичайний електронний асистент з адаптивним круїз-контролем, автоматичним рухом в смузі, автоматичної паркуванням і т.п. (втім, система ця дійсна просунута, вона може набагато більше, ніж електронні асистенти інших у автовиробників – недавно завдяки автопілоту електрокари Тесла ннавчилися навіть самостійно пересуватися на перехрестях, які регулюються світлофорами).

У свою чергу Тесла відкинула всі звинувачення і заявила, що при використанні автопілота водій завжди повинен активно стежити за ситуацією – це строго прописано у всіх правилах та мануалах. Іншими словами, система дійсно є помічником в автономному водінні, але ніяк не повноцінним автопілотом. При цьому компанія не приховує цього факту будь-яким чином.

Як би там не було, але розглядів, схоже, не уникнути. Очікується, що своє рішення суд прийме до 14 липня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що запас ходу ліфтбек Tesla Model S після поновлення виріс до 650 км.