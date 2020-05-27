Нікому не відомий кросовер Toyota потрапив на фото

У модельному ряді Toyota є достатня кількість кросоверів, але в найближчому майбутньому він повинен поповнитися ще однією новинкою. Щоправда, поки не дуже відомою.

Японське видання Mag-X опублікувало фото таємничого SUV, який зараз тестується Тойотою на дорогах загального користування. Новинка покрита камуфляжем, однак добре видно, що в неї низький силует і дуже вузька оптика.

Невідомий кросовер Toyota mag-x.jp

Існує дві версії щодо того, що це за кросовер. Перша з них – перед нами серійна версія кросовера TJ Cruiser, прототип якого був представлений ще у 2017 році. Цей автомобіль повинні були показати в травні цього року, і можливо, що зараз він проходить фінальні випробування (і трохи затримується). Однак зображення на фото не відповідає зовнішності й духу майбутнього TJ Cruiser: це повинен бути високий та "кутний" кросовер, що нагадує за своєю формою більше фургон. До речі про інші характеристики – модель буде доступна в дво- і трирядних версіях, отримає пару гібридних модифікацій з 1,8- і 2,5-літровими моторами в основі, звичайний 2,0-літровий бензиновий двигун, а також повний привід, запозичений у RAV4.

Toyota TJ Cruiser - концепт 2017 року cars.com

Інша ж версія свідчить, що фотошпигуни зняли майбутній позашляховик Toyota Corolla Cross. Раніше цей автомобіль уже потрапляв в об'єктиви камер, проте тоді він був ретельно прихований – його тестували на дорогах у кузові RAV4. Відомо, що в основі новинки лежить платформа платформі TNGA-C (від CH-R), а в моторну гамму увійдуть 139- і 169-сильні атмосферні мотори 1.8 і 2.0. Автомобіль з'явиться у 2021 році, але орієнтований він буде на ринки Бразилії та Південно-Східної Азії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Toyota вивела на ринок відразу два електричних кросовери.

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