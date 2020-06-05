Нічого не залишилося: тираж нової Honda розкупили за 4 хвилини

Honda Civic Type R Limited Edition – особлива серія спортивного хетчбеку, обмежена тиражем в 100 екземплярів. Покупцям знадобилося кілька хвилин, щоб все розкупили.

Перші 100 автомобілів лімітованої серії вирушили до Канади, але пізніше модель буде доступна в США та Європі. Можливо, кількість машин буде такою самою. Але канадські автомобілісти вже розібралися з новинкою, адже тираж закінчився через 4 хвилини.

Honda Civic Type R Limited Edition motor1.com

Honda Civic Type R Limited Edition motor1.com

Цікаво, що ціна Honda Civic Type R Limited Edition не була оголошена заздалегідь. При цьому кожен покупець вніс $1000 депозиту за передзамовлення. Таким чином, канадське представництво Honda заробило $100 000 навіть без автомобіля як такого.

Honda Civic Type R Limited Edition motor1.com

Honda Civic Type R Limited Edition motor1.com

Honda Civic Type R Limited Edition motor1.com

Від "стандартної" Honda Civic Type R обмежений тираж Limited Edition відрізняється яскраво-жовтим кольором кузова. Дах, корпуси дзеркал і колісні диски виконані в чорному кольорі. Силова установка не зазнала змін – чотирициліндровий турбомотор потужністю 320 к.с., який поєднується з 6-ступеневою механічною КПП.

Honda Civic Type R Limited Edition Honda

Honda Civic Type R Limited Edition Honda

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про Honda, яка розганяється до 100 км/год трохи довше 1 секунди.