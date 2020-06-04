Незвичайний Kia Sportage в Україні продають за $3300

Віталій Сазонов Новини 15:47, 4.06.2020 Оновлено: 15:54, 4.06.2020

Кросовер Kia Sportage є дуже популярною в Україні моделлю, і нещодавно у мережі виставили на продаж його незвичайну "версію". При чому коштує вона відносно недорого.

Йдеться про Sporage першого покоління, який перетворили на короткобазний позашляховик для бездоріжжя Машина ця саморобна, і за своїм виглядом нагадує гібрид ралі-боліда та баггі.

Kia Sportage за 3300 доларів
auto.ria

Автомобілю досить суттєво зменшили довжину, скоротивши не тільки сам кузов, але й шасі. Завдяки цьому крос став дуже компактним.

Kia Sportage за 3300 доларів
auto.ria
Kia Sportage за 3300 доларів
auto.ria

Крім того, у нього нова передня частина, а також перероблена "корми" – ззаду знаходиться відкрита вантажна площадка, як у пікапа. Замість бамперів встановлені дуги. Крім того, поверх кузова встановлено а-ля каркас безпеки.

Kia Sportage за 3300 доларів
auto.ria

Під капотом Кіа встановлений 128-сильний двигун 2.0. За позашляховик 2000 року випуску з пробігом 170 000 км хочуть виручити 3300 доларів. Знаходиться авто у Кам'янці-Подільському.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Колумбії виставили на продаж Ниву з пробігом 250 000 км, яка здивувала своїм станом.

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