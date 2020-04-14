Незвичайний кабріолет Chevrolet опинився рестомодом
Один з американських дилерів пропонує на продаж незвичайний екземпляр Chevrolet Corvette С2.
Вам не здається, що автомобіль виглядає якось незвично? Насправді, це зовсім не друге покоління культового американського спорткара, а рестомод, тобто сучасний автомобіль, виконаний в ретро стилі.
Будівництвом таких цікавих машин займається каліфорнійська компанія Classic Reflection Coachworks. Цей Corvette виконаний в стилі моделі С2 1967 року. Але насправді під елегантним кузовом ховається модель шостого покоління, виготовлена в 2011 році.
У своїй роботі майстра CR Coachworks використовують кузовні панелі з вуглепластика. Салон практично нічим не відрізняється від звичайного С6.
Тут є все необхідне для комфортного драйву, включаючи бесключевий доступ, мультимедійну систему з кольоровим дисплеєм, підігрів сидінь з електроприводом та інші опції від звичайного С6.
CR Coachworks пропонує аналогічні автомобілі за ціною від $165 тисяч (включаючи вартість "донорського" C6). А героя нашої розповіді оцінили в $148777 з урахуванням того, що модель вже була в експлуатації.
Автомобіль оснащений 436-сильним мотором LS3 V8 і 6-ступінчастим "автоматом". За 9 років експлуатації репликар "набігав" по американських дорогах близько 19 тисяч км.
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