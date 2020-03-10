Незвичайний електрокар на "механіці" вразив цінником

У минулому році стартап з Каліфорнії представив електричну конверсію на базі класичного Ford Bronco. Тепер з'явилися всі подробиці щодо цього авто, включаючи ціни.

Як дізнався OBOZREVATEL, історія незвичайного проекту почалася у 2019 році. Компанія Zero Labs, що базується в Каліфорнії, вирішила повернути до життя легендарний Ford Bronco першого покоління (1966 – 1977 роки): з класичного рамного позашляховика зробили електромобіль. Вже тоді у фірмі заявили, що новинку будуть випускати серійно, і ось зараз вони підтвердили серйозність своїх намірів.

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Спочатку компанія збиралася виробляти по 150 електричних Ford Bronco щорічно, проте, проаналізувавши ринок, в Zero Labs скоротили тираж до 30-40 одиниць. На це частково вплинув і цінник на автомобіль, він виявився неслабим: від 185 000 доларів. Причому за такі гроші пропонується варіант зі сталевим кузовом, а ось полегшена версія, зроблена з вуглеволокна, обійдеться ще дорожче.

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Зовні електричний Ford Bronco сильно схожий на оригінал, але технічно це зовсім інший автомобіль. Він базується на унікальній платформі (так званому електричному шасі) з повністю незалежною підвіскою, а до руху приводиться або одним мотором на 374 к.с., або двома двигунами віддачею 600 сил. Що цікаво, зістиковується силова установка ні з "автоматом", а механічною коробкою передач – 5-швидкісний. Також у позашляховика 2-швидкісна роздавальна коробка Atlas, диференціали Currie і повний привід, що підключається. Також серед незвичайного – 6-поршневі гальма Brembo (спереду).

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

А ось запас ходу у електропозашляховика дещо скромний – 305 км; такий пробіг йому забезпечує батарея ємністю 70 кВтг. Зате є швидка зарядка.

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Електричний Ford Bronco zerolabs.com

Тим часом, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, сам Ford вже приступив до виробництва свого першого електричного кросовера.

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