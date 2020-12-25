Незвичайний 6-колісний Saab 9-3 зайняв місце Mercedes S-Class і Audi A8

У Стокгольмі помітили дуже незвичайний Saab 9-3. Легендарний седан був адаптований під персональні потреби власника, і являє собою щось середнє між пікапом і легкою вантажівкою. Як зазначає автор ролика, машину зняли прямо біля будівлі МЗС Швеції, де зазвичай паркуються такі авто, як Mercedes S-Class і Audi A8.

Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі GTBOARD.com, головна відмінність пікапа-вантажівки "Сааба" – інша задня частина. Класичний чотиридверний автомобіль закінчується в районі В-стійки: слідом за нею йде вже не продовження салону, а велика вантажна платформа для перевезення вікон. Ба більше, комерційний 9-3 отримав додаткову вісь, і тепер у нього не чотири, а шість коліс. А ось характерна "саабівська" риса в вигляді низького кліренсу збереглася, хоча логічно було б автомобіль підняти на кілька сантиметрів, з огляду на його призначення.

Незвичайний Saab 9-3: шість коліс і величезна вантажна платформа Скріншот відео

Автор ролика висловив думку, що це, найімовірніше, не тільки єдиний Saab з шістьма колесами, але й єдиний "Сааб" з таким великим вантажним простором.

Відзначимо, що Saab 9-3 випускався з 1998 по 2012 роки. Вважається, що це один з найбезпечніших автомобілів в історії. Разом зі старшим Saab 9-5 модель 9-3 була останньою для шведської марки: у 2012 році Saab була оголошена банкрутом і закрита.

Звичайний Saab 9-3 wikipedia.org

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