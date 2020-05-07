Незвичайне зiбрання Porsche виявили в США
Американські фани марки Porsche виявили унікальну колекцію Porsche, причому всі автомобілі виключно білого кольору.
У деяких людей дійсно специфічні смаки в автомобілях. Є люди, які колекціонують автомобілі певної марки, хтось збирає американську класику або спортивні боліди, а є людина, яка віддає перевагу тільки білим машинам.
Цей колекціонер живе в США і збирає він автомобілі марки Porsche. Нещодавно він показав своє унікальне зібрання ентузіастам Porsche Club of America.
Колекція нараховує близько 70 білих Porsche, що охоплюють всю історію німецького автовиробника. Тут є все, від Porsche 356 і 911 всіх поколінь, до моделей 968 і 944 з переднім розташуванням двигуна. Колекція включає в себе навіть два трактори Porsche Diesel Junior. Без сумнівів, це одна з найбільших в світі колекцій спорткарів знаменитого німецького бренду.
Як писав раніше OBOZREVATEL, ентузіасти виявили гараж з закинутими Mercedes, BMW і Porsche