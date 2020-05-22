Незатребувані: тисячі нових Toyota складують під відкритим небом
Через пандемію коронавірусу та карантин, що за ним послідував, автомобільний транспорт сильно просів вузатребуваності. Як наслідок, непотрібні машини змушені простоювати на різних майданчиках – навіть тих, які не дуже пристосовані для зберігання.
Наприклад, такими майданчиками є спортивні стадіони в Каліфорнії. На тлі спалаху COVID-19 вони не працюють за призначенням, тому зараз з них зробили гігантські парковки.
За даними Los Angeles Times, стадіони "Доджер" і "Енжел Анахайма", а заодно і іподром Санта Аніта, заповнили тисячі машин – тут зберігаються нові автомобілі Toyota, які доставили з Японії, але так і не доставили дилерам, а також машини прокатних фірм і каршерінга – останніми часто користувалися туристи і, зі зрозумілих причин, ці "залізні коні" також виявилися незатребуваними. В якості своїх слів видання опублікувало вражаючі фото імпровізованих стоянок, зроблені з висоти пташиного польоту – їх вид відверто вражає.
Показово, що у Тойоти поблизу є логістичний склад, який знаходиться в порту Лонг-Біч, проте він вже переповнений – знову таки, через заблоковані постачання. Тому японської компанії довелося брати в оренду стадіони та прилеглі до них парковки.
До речі, зі схожою ситуацій зіткнулися британські компанії Jaguar Land Rover і MINI. Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, свою продукцію, що не дісталася до дилерів, вони зберігають на колишній базі військово-повітряних сил Великої Британії.