Невідомий гібрид ЗАЗ Таврії та Славути зняли на фото

Віталій Сазонов Новини 11:45, 14.07.2020 Оновлено: 11:56, 14.07.2020

У соцмережі Facebook з'явилося фото дивного гібриду ЗАЗ. Машина дивує тим, що зроблена, по суті, з двох різних моделей – Таврії та Славути.

Відповідний знімок опублікувала спільнота "Українські автомобілі".

ЗАЗ Таврія із задньою частиною від Славути.
Скріншот публікації

Як видно, основна частина машини – це ЗАЗ-1102 Таврія, проте "корма" була запозичена у ліфтбека ЗАЗ-1103 Славута.

Хто створив цей автомобіль і кому він належить, невідомо. У коментарі до фото зазначається, що в Україні є щонайменше три автомобілі з такою компоновкою, один з яких – кабріолет.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ЗМІ дізналися долю унікальної ЗАЗ Таврія в кузові ландо. Свого часу Запорізький автозавод випустив всього два таких автомобіля.

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