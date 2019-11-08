"І депутатів, і мільйонерів": МВС запропонувало саджати п'яних водіїв до в'язниці

Міністерство внутрішніх справ України запропонувало посилити покарання за водіння у нетверезому стані і на додаток до штрафів запровадити адміністративний арешт на 5, 10 або 15 діб.

При цьому відповідальність за це правопорушення МВС хоче повернути з Кримінального кодексу до Адміністративного. Законопроєкт подадуть до Верховної Ради вже найближчими тижнями, повідомив в ефірі ObozTV заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За 2018 рік було складено 115 000 протоколів про водіння в нетверезому стані. Це просто жах. І це тільки ті особи, яких патрульна поліція зупинила й оформила. А скільки було тих, хто проїхали повз і доїхали п'яними додому?" – обурився Геращенко.

На його думку, розмір штрафів (попри значні суми до 50 тисяч грн) не зупиняє тих, хто хоче пиячити за кермом.

"При цьому процедура оформлення кримінального проступку з документальної точки зору набагато складніша, ніж оформлення адміністративного правопорушення", – звернув він увагу.

Геращенко також роз'яснив, в яких випадках водія зможуть посадити до в'язниці:

"Перший раз – або штраф, або адміністративний арешт до 5 діб. Залежить від брутальності порушення правил дорожнього руху. Якщо людина в нетверезому стані зупинилася на знак патрульного, то суд може визначити штраф. Якщо за водієм ще довелося гнатися, перш ніж його зупинити – то може бути арешт".

У разі повторного порушення пропонується арешт на 10-15 діб.

"Якщо суддя побачить, що особу вдруге за рік чи за два роки спіймали на водінні у стані сп'яніння, то ухвалюватиме рішення поміщати її під арешт. І неважливо, чи буде це депутат місцевої ради або мільйонер. Будь ласка, посидьте. Тому що є багаті люди, які не хочуть викликати собі таксі, а хочуть їздити містом напідпитку. І це часто закінчується жахливими трагедіями", – додав Геращенко.

Заступник міністра закликав "зупинити вбивць на дорогах, які, попри жахливу статистику, все одно вип'ють і сідають за кермо".

"Викликайте своїх родичів, друзів, які тверезі. Замовляйте послугу таксі, коли таксист сідає за кермо вашої машини. Але не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння", – порадив він.

За водіння напідпитку МВС пропонує саджати до в'язниці на 5-15 діб scramsystems.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки за перші 7 місяців 2019 року в Україні сталося 3513 ДТП з вини водіїв у стані алкогольного сп'яніння. У кожному п'ятому випадку постраждали чи загинули люди: понад 60 жертв, більш ніж 800 дістали травми.

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