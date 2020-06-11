Несподіваний позашляховик Mazda здивував своїм виглядом

Компанія Mazda завершила роботу над новим поколінням пікапу BT-50. На відміну від попередника, який базувався на платформі Ford Ranger, новинка, як очікується, розділить технічну частину з Isuzu D-Max.

Перше фото Mazda BT-50 2021 модельного року не розкриває деталей дизайну. Дивний сам факт того, що новий позашляховик Мазда – це пікап, родовід якого в компанії вирішили продовжити. Прем'єра моделі відбудеться 17 червня, тому зовсім скоро ми дізнаємося всі подробиці.

Новий пікап Mazda BT-50 Mazda

Під капотом може опинитися дизельний двигун потужністю 190 Нм, який запропонують як з механічною, так і з автоматичною КПП.

Isuzu D-Max Isuzu

Зовні пікап Mazda BT-50 не буде нагадувати Isuzu і отримає власний дизайн та новий салон з покращенними матеріалами оздоблення і технологічним оснащенням.

Пікап Mazda BT-50 минулого покоління Mazda

Пікап Mazda BT-50 минулого покоління Mazda

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший електромобіль Mazda наблизився до покупців.

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