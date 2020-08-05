Несподівана поліцейська гонитва потрапила на відео

На зустрічі автомобільних ентузіастів в Х'юстоні (штат Техас, США) відбулася автомобільна гонитва, яка потрапила на відео. Патруль гнався за Dodge Charger золотистого кольору.

Інцидент стався на автомобільному зльоті. Невідомо, що послужило причиною появи поліції. Можливо, на учасників заходу надійшли скарги. Або мітинг просто був несанкціонованим. Важко сказати, чи потрібний дозвіл для подібних заходів в Техасі.

Так чи інакше, за водієм золотистого Dodge Charger їдуть відразу кілька поліцейських Ford Explorer. На відео з місця подій показали й інші активності: хтось спілкується, показує свій автомобіль, а місцевий репер навіть записує кліп на пісню.

Як розповідав OBOZREVATEL, поліція виявила склад з краденими деталями від гібридних автомобілів.