Неправильне буксирування позашляховика обернулося вирваною підвіскою

У мережі з'явилося відео, яке наочно показує, як не потрібно буксирувати автомобіль. Через неправильно закріплений трос і занадто різкі рухи машина, яку мали врятувати, постраждала ще більше – її позбавили частини підвіски.

Ролик незвичайної події опублікував YouTube-канал ViralHog. Як видно на зображеннях, позашляховик Jeep Liberty під час невдалого паркування наїхав на сміттєвий бак, після чого міцно застряг. Йому на допомогу прийшов водій важкого пікапа Ford Super Duty. Перші спроби дістати "джип" не увінчалися успіхом, тоді "рятувальник", що був за кермом "форда", вирішив перейти до більш рішучих дій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Пікап Ford невдало відбуксирував позашляховик Ford Колаж із скриншотів відео

Пікап підігнали максимально близько до позашляховика, після чого зробили різкий ривок. Це було фатальне рішення: щойно Super Duty розігнався, у Liberty вирвало частину підвіски разом із колесом. Після цього Jeep звалився на землю, пошкодивши ще й бампер.

Вочевидь, водій "форда" сподівався за допомогою потужності звільнити машину з пастки, і, можливо, це б у нього і вийшло зробити, якби трос було прикріплено до гака "джипа", а не обмотано навколо колеса.

Тепер на власника Jeep Liberty очікує дорогий ремонт.

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