Неправильне буксирування позашляховика обернулося вирваною підвіскою

Віталій Сазонов Новини 17:30, 18.12.2020 Оновлено: 17:53, 18.12.2020

У мережі з'явилося відео, яке наочно показує, як не потрібно буксирувати автомобіль. Через неправильно закріплений трос і занадто різкі рухи машина, яку мали врятувати, постраждала ще більше – її позбавили частини підвіски.

Ролик незвичайної події опублікував YouTube-канал ViralHog. Як видно на зображеннях, позашляховик Jeep Liberty під час невдалого паркування наїхав на сміттєвий бак, після чого міцно застряг. Йому на допомогу прийшов водій важкого пікапа Ford Super Duty. Перші спроби дістати "джип" не увінчалися успіхом, тоді "рятувальник", що був за кермом "форда", вирішив перейти до більш рішучих дій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Пікап Ford невдало відбуксирував позашляховик Ford
Колаж із скриншотів відео

Пікап підігнали максимально близько до позашляховика, після чого зробили різкий ривок. Це було фатальне рішення: щойно Super Duty розігнався, у Liberty вирвало частину підвіски разом із колесом. Після цього Jeep звалився на землю, пошкодивши ще й бампер.

Вочевидь, водій "форда" сподівався за допомогою потужності звільнити машину з пастки, і, можливо, це б у нього і вийшло зробити, якби трос було прикріплено до гака "джипа", а не обмотано навколо колеса.

Тепер на власника Jeep Liberty очікує дорогий ремонт.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Україна в ОБСЄ відреагувала на заяву віцеспікера Держдуми про "неповноцінність"

Зеленського зламала система, яку він обіцяв зруйнувати – Bloomberg

Арестович попросив вибачення за російську пропаганду про вбитого воїна ЗСУ

TikTok заблокував популярні відео про українських військових

Таран заявив про підготовку Росії до розміщення ядерної зброї в Криму