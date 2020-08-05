Нелегальний автомобіль за $670 000 утилізують. Фото

У Манілі, столиці Філіппін, правоохоронці виявили в порту суперкар McLaren за $670 000. При цьому власник автомобіля вказав в документах Porsche Cayman.

За інформацією філіппінської митниці, власникові загрожує штраф за таку махінацію. Незважаючи на те, що транспортний засіб виявився схожого типу (середньомоторний спортивний автомобіль), Porsche Cayman набагато дешевший за рідкісний McLaren 620R.

З цієї причини митниця отримала лише 30,5 тис. доларів замість 342 тисяч. Тобто приблизно в 11 разів менше, ніж необхідно було заплатити за ввезення McLaren 620R.

На Філіппінах дуже суворе законодавство щодо нелегально ввезених автомобілів. Як правило, вони підлягають утилізації. Суперкар Макларен чекає така ж доля.

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