Неймовірний тюнінг УАЗ: показаний найнижчий "Бобік" в світі

Найчастіше тюнінг позашляховиків УАЗ полягає у ще більшій підготовці цих автомобілів для бездоріжжя. Більший кліренс, збільшені колеса, лебідка – словом, з'являється все те, що потрібно для офф-роуду.
Але в даному випадку йдеться про тюнінг "навпаки" – старий-добрий УАЗик перетворили на найнижчий "Бобік" у світі.
занижений УАЗ
Скріншот відео
Позашляховик зробили в стилі японського JDM: його настільки занизили, що у кліренс майже пропав, а днище мало не "черкає" по дорозі. Завдяки такому рішенню виглядає автомобіль дуже незвично.
занижений УАЗ
Скріншот відео
Однак однією "посадкою" справа не обійшлася: також УАЗ отримав рядний шестициліндровий двигун Toyota cерії 1JZ (такий мотор випускався з 1990 по 2007 рік, найбільш відомий по моделі Supra), вихлоп в стилі зарядженого Mercedes G63 AMG та оптику на світлодіодах.
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