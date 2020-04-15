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15 квітня • оновлено в 17:31
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Неймовірний тюнінг УАЗ: показаний найнижчий "Бобік" в світі

1.9т
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Найчастіше тюнінг позашляховиків УАЗ полягає у ще більшій підготовці цих автомобілів для бездоріжжя. Більший кліренс, збільшені колеса, лебідка – словом, з'являється все те, що потрібно для офф-роуду.

Але в даному випадку йдеться про тюнінг "навпаки" – старий-добрий УАЗик перетворили на найнижчий "Бобік" у світі.

занижений УАЗ

занижений УАЗ

Скріншот відео

Позашляховик зробили в стилі японського JDM: його настільки занизили, що у кліренс майже пропав, а днище мало не "черкає" по дорозі. Завдяки такому рішенню виглядає автомобіль дуже незвично.

занижений УАЗ

занижений УАЗ

Скріншот відео

Однак однією "посадкою" справа не обійшлася: також УАЗ отримав рядний шестициліндровий двигун Toyota cерії 1JZ (такий мотор випускався з 1990 по 2007 рік, найбільш відомий по моделі Supra), вихлоп в стилі зарядженого Mercedes G63 AMG та оптику на світлодіодах.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
УАЗ тюнінг авто б/к автомобіль позашляховик
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Уе.анство полное!
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