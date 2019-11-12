Неймовірний електромобіль оцінили в 2,9 млн євро

Японська компанія Aspark презентувала на автосалоні в Дубаї електричний гіперкар Owl.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Електричний гіперкар Aspark Owl в своїй серійної версії претендує на звання найшвидшого автомобіля у світі – на розгін від 0 до 100 км / год йому потрібно всього 1,69 секунди. Крім того, це найпотужніший електромобіль на планеті – сумарна віддача чотирьох електромоторів досягає гігантської величини в 1480 кВт (2012 к.с.) (щоб подивитися всі фото – доскрольте новина до кінця).

Aspark Owl asparkcompany.com

Від процесу створення перших ескізів до серійного автомобіля пройшло лише 2 роки, але з моменту презентації моделі на автосалоні у Франкфурті в 2017 році його технічні характеристики істотно покращилися.

Aspark Owl asparkcompany.com

Живлення для 4-х електромоторів забезпечує літій-іонна батарея на 1300 кВт. В результаті автомобіль здатний долати без підзарядки 450 км, а максимальна швидкість досягає 400 км/ч. Зарядка АКБ за допомогою 44-кіловатного терміналу займе 80 хвилин.

Aspark Owl asparkcompany.com

Шасі автомобіля являє собою карбоновий монокок, а кузовні панелі виготовлені з вуглепластика (CFRP). Маса повнопривідного гіперкара досягає 1900 кг, з яких основна вага припадає на батарею.

Aspark Owl asparkcompany.com

Aspark Owl asparkcompany.com

Збирати Aspark Owl будуть в Турині на заводі Manifattura Automobili Torino. Всього планується виготовити 50 екземплярів електромобіля, вартістю 2,9 мільйона євро кожен. Замовлення вже приймаються, а перші покупці зможуть отримати гіперкар в другій половині 2020 року.

Aspark Owl asparkcompany.com

Aspark Owl asparkcompany.com

Aspark Owl asparkcompany.com

Aspark Owl asparkcompany.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Китаї створили бюджетний електромобіль, здатний подолати 560 км без підзарядки.

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