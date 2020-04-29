Небезпечний суперник Skoda Octavia з Китаю повністю розсекречений

Skoda Octavia є одним з найбільш популярних авто в своєму класі. Туди ж можна віднести і седани Toyota Corolla з Ford Fosus. Тепер вони всі отримали сильного китайського суперника.

Baojun RC-5 – плід співпраці General Motors і компанії SAIC. За розмірами і форматом кузову (ліфтбек) новинка відповідає Skoda Octavia. Але виявиться до двох разів дешевшою – близько $10 000 за базову версію.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

Модель повністю розсекретили на офіційних фото. Причому тепер показали навіть інтер'єр. Дизайн Baojun RC-5 вийшов самобутнім, що можна назвати великим плюсом для китайського автомобіля.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

Те ж стосується і салону. Всередині новинка ні на кого не схожа, архітектура передньої панелі здається продуманою та ергономічною. Невелика кількість фізичних кнопок в поєднанні з великим екраном мультимедіа і цифровим щитком приладів створюють досить технологічну атмосферу.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

Двоколірне оздоблення салону візуально робить дизайн більш "дорогим", хоча таке рішення напевно дістанеться топовій модифікації.

У моторну лінійку увійде бензиновий атмосферний 1.5 потужністю 99 к.с. та його турбована версія на 149 к.с. Швидше за все, у продаж новинка надійде до кінця поточного року.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia media.gm.com

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