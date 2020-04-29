Головна Новини
29 квітня • оновлено в 20:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Небезпечний суперник Skoda Octavia з Китаю повністю розсекречений

898
Читати матеріал російською

Skoda Octavia є одним з найбільш популярних авто в своєму класі. Туди ж можна віднести і седани Toyota Corolla з Ford Fosus. Тепер вони всі отримали сильного китайського суперника.

Baojun RC-5 – плід співпраці General Motors і компанії SAIC. За розмірами і форматом кузову (ліфтбек) новинка відповідає Skoda Octavia. Але виявиться до двох разів дешевшою – близько $10 000 за базову версію.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Модель повністю розсекретили на офіційних фото. Причому тепер показали навіть інтер'єр. Дизайн Baojun RC-5 вийшов самобутнім, що можна назвати великим плюсом для китайського автомобіля.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Те ж стосується і салону. Всередині новинка ні на кого не схожа, архітектура передньої панелі здається продуманою та ергономічною. Невелика кількість фізичних кнопок в поєднанні з великим екраном мультимедіа і цифровим щитком приладів створюють досить технологічну атмосферу.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Двоколірне оздоблення салону візуально робить дизайн більш "дорогим", хоча таке рішення напевно дістанеться топовій модифікації.

У моторну лінійку увійде бензиновий атмосферний 1.5 потужністю 99 к.с. та його турбована версія на 149 к.с. Швидше за все, у продаж новинка надійде до кінця поточного року.

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

Новий Baojun RC-5 – суперник Skoda Octavia

media.gm.com

Раніше OBOZREVATEL показував китайську підробку Toyota Land Cruiser 200.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Skoda SAIC General Motors китайський автомобіль бюджетний автомобіль нові авто авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги