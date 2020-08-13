Небезпечний "биток зі США": на дорогах Києва зняли страшну BMW
У соцмережі Facebook з'явилося відео, як жвавим проспектом в Києві їде незвичайна BMW. Машина привернула увагу відсутністю ряду навісних елементів, зокрема, дверей, які вона втратила, скоріш за все, у ДТП.
Відповідний ролик з'явився на сторінці dtp.kiev.ua.
Частково розукомплектований BMW в русі зняв один з випадкових автомобілістів.Як видно в ролику, а ні водія, а ні пасажирів, не збентежив той факт, що пересуватися на машині в такому стані небезпечно.
Судячи з усього, цей BMW є битком зі США, який нещодавно доставили в Україну (на це вказують транзитні номери), але не встигли відремонтувати.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні вже встигли розбити новий Land Rover за $ 100 000.