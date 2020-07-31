Небезпечне авто: в Києві Dacia Logan здивувала відсутністю шин

Obozrevatel Новини 17:00, 31.07.2020

Лиса гума в автомобілі нерідко призводить до ДТП. Однак не всіх водіїв, схоже, це турбує. Яскравий тому приклад – Dacia Logan у якої, можна сказати, гума взагалі відсутня.

Помітили небезпечну машину в Києві. Відповідні фото опублікував Facebook-канал dtp.kiev.ua.

Dacia Logan з лисою гумою.
Скріншот публікації

Як видно на фото, шини вже настільки стерлися, що не видно протектора. Оскільки знімки були зроблені біля шиномантажу, хочеться сподіватися, що власник Логана приїхав на заміну покришок.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що український автомобіліст придумав ще один спосіб обману системи автофіксації порушень і показав його на відео.

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