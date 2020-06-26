Не витримав величезної ваги: на відео показали обвалення моста

В Індії в штаті Уттаракханд недалеко від Китаю обвалився міст під величезною вагою вантажівки, яка перевозила важкий екскаватор. Момент обвалення конструкції потрапив на відео.

Міст перебував на дуже великій висоті над річкою. Точна висота конструкції невідома, але на відео ви легко зможете порівняти її з багатоповерховим будинком. Також невідомі вік і технічний стан мосту. Можливо, будова вже була в аварійному стані, або водій просто перевищив максимально допустиму вагу.

Вантажівка з екскаватором успішно дісталася середини конструкції, але потім ліва частина моста обвалилася, а за нею в прірву полетіли транспортні засоби. Всередині знаходилися дві людини, які отримали травми і були доставлені в лікарню, але вижили.

Конструкція обвалилася під великою вагою в середині моста. Скріншот відео

Разом з вантажівкою і екскаватором вниз впали люди. Скріншот відео

На відео можна помітити ще одну людину, яка йшла за вантажівкою і теж впала вниз. Дивно, що з ним взагалі все в порядку і він не отримав травм.

Нещодавно OBOZREVATEL показував відео з обваленням моста під вантажівкою УРАЛ.