Не тільки Жигулі: звідки у ДАІ СРСР взявся Porsche 911

Основу автопарку ДАІ СРСР у 1970-1980-х роках становили масові седани ВАЗ-2101 і ГАЗ-24 Волга. Однак були серед службових авто радянських даішників і дуже екзотичні машини.

Одним з таких автомобілів – спорткар Porsche 911 Targa. Так, часом в Радянському Союзі не соромилися використовувати "досягнення капіталізму", як би це цинічно не звучало.

Звичайний Porsche 911 Targa 1974 модельного року amklassiek.nl

Відтворити повну картину появи Porsche у радянській міліції досить складно – матеріали щодо цього проекту досі засекречені, а в інтернеті можна знайти лише обривисті дані, які нерідко суперечать одні одному. Проте, деяку картинку все ж скласти можна.

Згадка Porsche 911 радянської міліції у журналі popmech.ru

Достовірно відомо що, що Porsche 911 поповнив ряди автопарку МВС СРСР нааприкінці 1970-х років. Деякі джерела стверджують, що у радянської міліції було два Порше – вони посилаються на фото, на яких автомобіль фігурує з різними номерами, іншим "розфарбуванням" та зміненим обладнанням. Однак у цю теорію віриться з натяжкою: на знімках зображений один і той самий автомобіль в одній і тій самій комплектації, зовнішній вигляд якого могли змінювати в залежності від його призначення (про це трохи нижче).

Як би там не було, але один Porsche 911 Targa точно був у радянської міліції. Вперше про цей спорткар стало відомо, коли його показали на черговій міжнародній виставці поліцейського обладнання – машина дебютувала у міліцейському розфарбовуванні та маячками.

Єдине фото Porsche, де є напис ДАІ на кузові. Пізніше її приберуть car.ru

Швидше за все, для експозиції автомобіль підготували заздалегідь. Але звідки ж він взявся в принципі? За однією з версій, Porsche був офіційно куплений Радянським Союзом у виробника, але інша версія цікавіша – подейкують, що 911-й дістався МВС від Леоніда Брежнєва. Генсек обожнював автомобілі, однак вони йому швидко набридали і "йшли по руках".

А тут у машини вже інша розфарбування. Крім того, видно радянські номерні знаки car.ru

Відразу після виставки Porsche передали ДАІ – машина вирушила до підрозділу, підконтрольне особисто Начальнику Головного Управління ДАІ МВС СРСР (на той момент цю посаду займав генерал-лейтенант міліції Валерій Лук'янов). Великі начальники любили хороші автомобілі.

Той самий Порше, але вже на балансі АЗЛК. Міліцейське обладнання демонтовано, номера - внутрішньозаводські popmech.ru

Через якийсь час спорткар передали заводу АЗЛК для вивчення та випробувань. З нього зняли "лівреї" і міліцейське обладнання, після чого відправили на полігон. Далі історія автомобіля, на жаль, обривається.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як FIAT допрацював ГАЗ-24, проте СРСР вирішив відмовитися від запуску оновленої Волги в серію.