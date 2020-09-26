Не тільки Renault Arkana: які ще іноземні авто випускав ЗАЗ

Віталій Сазонов Новини 12:00, 26.09.2020

Головною автомобільної новиною місяця в українському сегменті, без сумнівів, став запуск виробництва кросовера Renault Arkana на заводі ЗАЗ. Втім, повноцінним виробництвом це не назвеш – йдеться про великовузлове складання готових машинокомплектів.

Як би там не було, але для Запорізького автозаводу і це велика подія, особливо якщо врахувати, що довгі роки завод простоював. Однак "Аркана" – це не єдине іноземне авто, складання якого коли-небудь освоював ЗАЗ.

OBOZREVATEL вирішив згадати, які ще автомобіль виробляв ЗАЗ крім своїх знаменитих "Запорожців", "Таврій" і "Славут".

Іноземні автомобілі, які випускав ЗАЗ Daewoo

У 1998 році завод почав співпрацю з компанією Daewoo, в зв'язку з чим створюється ЗАТ "Спільне українсько-корейське підприємство з іноземною інвестицією" АвтоЗАЗ-Daewoo ". Відразу ж після цього підприємство освоїло великовузлове складання Daewoo Lanos, Daewoo Nubira, Daewoo Leganza. У 2007 році була запущена програма локалізації виробництва автомобіля Daewoo Lanos, проведений рестайлінг моделі, після чого вона перетворилася на ZAZ Lanos. в такому вигляді знаменитий седан випускався до 2017 року. У 2000-2017 ЗАЗ також випускав бюджетну версію "Ланоса", яка відома як ZAZ Sens .

ВАЗ

ВАЗ-21099.
Фото: kolesa.ru

У 2004 році завод пережив повне оновлення засобів виробництва, після чого став випускати автомобілі АвтоВАЗ – ВАЗ-21093 і ВАЗ-21099. У 2009-році на конвеєр стає ВАЗ-210934-20.

Opel

Opel Astra G.
Фото: autobild.de

Паралельно з цим вперше в історії ЗАЗ почав збирати автомобіль європейського виробництва Opel Astra G (повний цикл, зі зварюванням та фарбуванням).

Chevrolet

ZAZ Vida. Він же - Chevrolet Aveo.
Фото: Infocar.ua

У 2009 році ЗАЗ освоїв складання Chevolet. А саме, моделей Aveo і Lacetti. З 2012 року "Авео" продавалася під ім'ям ZAZ Vida.

Chery

ЗАЗ Forza – ліцензійна копія Chery A13.
Infocar.ua

У 2011 році на потужностях підприємства ЗАЗ почалося виробництво автомобіля ЗАЗ Forza – копії Chery A13. Три роки по тому в Запоріжжі стартувало складання седанів Chery E5 і кросоверів Chery Tiggo.

Lada

Lada Largus.
Фото: zr.ru

Після тривалого простою ЗАЗ почав оживати і в 2020 році почав пробне виробництво автомобілів марки Lada: седана Vesta, кросовера XRAY і універсала Largus. Машини почали поставляти дилерам, але про серійний випуск поки не йдеться.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що вже з'явилися перші огляди Renault Arkana українського складання.

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