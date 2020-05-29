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29 травня • оновлено в 10:58
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Не тільки Європа і США: звідки найчастіше везуть авто до України

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Асоціація Укравтопром підвела статистику продажу автомобілів за перший квартал 2020 року. Серед іншого, були названі країни, звідки найчастіше ввозяться автомобілі.

Загалом за вказаний період в Україну імпортували 127,2 тис. транспортних засобів на загальну суму 999,4 млн доларів. З них 115,8 тис. припадає на легкові авто (їх вартість склала 823 млн доларів), всі інші – на вантажні та спецтехніку (10,9 тис.), а також автобуси (500 од.).

Не тільки Європа і США: звідки найчастіше везуть авто до України

У порівнянні з минулим роком імпорт впав на 44% – багато в чому на цьому позначилася спалах коронавірусу та обмежувальні заходи, які з нею пов'язані. Зниження обсягу ввезення відбулося саме за рахунок легкових автомобілів – мінус 46%, якщо порівнювати з першим кварталом 2019 року. А ось вантажні авто зі спецтехнікою і автобуси продемонстрували невелике зростання – 2% і 5% відповідно.

Серед імпорту легкових автомобілів переважають старі машини: їх було ввезено понад 94 тис. одиниць на загальну суму 418 млн доларів. Нові ж машини обійшлися в 404 ,; млн доларів, їх кількість склала майже 21,8 тисяч.

Що ж стосується найбільших країн-імпортерів, тут картина виглядає наступним чином:

  • нові авто – Японія (4,6 тис од.), Румунія (3,85 тис. од) і Китай (3,3 тис. од.)

  • вживані авто – Німеччина (26,4 тис. шт.), США (15, 7 тис. шт.) та Франція (10,17 тис. шт.).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні вступив в силу новий податок на старі авто.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
авто нові авто б/к автомобіль
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