Не стукати дверима й не читати комікси за кермом: 9 найдивніших правил для водіїв у різних країнах світу

Більшість пунктів правил дорожнього руху, а також будь-які інші закони та розпорядження, що стосуються життя водіїв, є цілком логічними й зрозумілими. Проте існують і винятки.

AutoOboz зібрав на просторах інтернету дуже дивні правила для водіїв, які діють у деяких країнах світу дотепер. Усього таких правил вийшло дев'ять. Здебільшого вони трапляються в Північній Америці, але є дивні закони і в Європі.

У деяких країнах досі діють дивні правила для водіїв mensjournal.com

У Швейцарії заборонено занадто голосно грюкати дверима машини після десятої години вечора.

У Сан-Франциско, США, категорично забороняється мити й натирати автомобілі використаною нижньою білизною.

У Німеччині дозволено водити машину голим. Однак під час посадки й висадки обов'язково потрібно бути в одязі.

У Великій Британії чоловікам дозволяється сходити до вітру на заміській дорозі, тільки якщо вони роблять це ззаду машини, кладуть руку на неї й повертаються спиною до дороги.

В австралійському штаті Вікторія заборонено прив'язувати собаку або козу до машини й так їздити.

В Алабамі, США, водіям заборонено водити машину із зав'язаними очима.

У Джаспері, провінція Альберта, Канада, водіям забороняється рухатися швидше за коня або гужовий транспорт.

В американському штаті Оклахома забороняється читати комікси під час керування авто.

Водії в Данії повинні переконатися, що під машиною ніхто не лежить, перед тим як почати рух.

До речі, раніше у світі таких дивних правил було набагато більше, проте останніми роками їх скасували. Наприклад, свого часу в Мемфісі, США, існував закон, згідно з яким жінкам дозволялося водити машину тільки в тому разі, якщо чоловік ішов попереду машини й розмахував червоним прапором, щоб попередити пішоходів і інших водіїв про небезпеку, що насувається.

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